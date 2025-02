Мама Прасенце от хитовата анимация „Прасето Пепа” е бременна. Това означава, че дългогодишният сериал ще се промени завинаги. В епизод, който ще се излъчи в Деня на майката във Великобритания - 30 март, родителите на Пепа ще съобщят, че ново бебе е напът. Предстоящият 11-и сезон на анимацията ще проследи бременността и раждането.

Peppa Pig reveals major news as Mummy Pig announces she is PREGNANT with her third piglet https://t.co/sKa3NNlSI3