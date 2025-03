Украинският президент Володимир Зеленски се срещна с крал Чарлз Трети в имението „Сандрингам“ в Норфолк. Двамата разговаряха за кратко и позираха за снимки, преди да влязат вътре.

Стармър: Предоставяме 1,6 млрд. британски лири на Украйна за отбрана

Зеленски отлетя с хеликоптер от „Ланкастър Хаус“ в Лондон до обширното имение, където кралят и кралицата прекарват голяма част от времето си.

🔴Ukrainian President Zelensky met with King Charles III of the United Kingdom. pic.twitter.com/w9OLHGzdCr