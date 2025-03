Британският министър-председател Киър Стармър обяви на официална пресконференция, че лидерите на срещата на върха в Лондон са се съгласили с „план за спиране на боевете“, който трябва да обсъдят със САЩ. Той съобщи, че правителството на Обединеното кралство ще позволи на Украйна да използва 1,6 млрд. британски лири, за да закупи повече от 5 хиляди ракети за противовъздушна отбрана.

„Рисков момент, какъвто се явява веднъж на поколение“. Така Стармър определи ситуацията със сигурността в Европа. А председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че е нужно спешно превъоръжаване на Европа.

We must meet this moment together.



To guarantee the best outcome for Ukraine.



To protect European security.



And to secure our collective future. pic.twitter.com/Od3SfBUs4b