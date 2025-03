Най-малко 63 души бяха ранени при сблъсък на два автобуса на оживена улица във втория испански град Барселона. Четирима от ранените са в критично състояние, съобщиха местните служби за спешна помощ. Според свидетели единият автобус е ударил отзад другия, който на свой ред се е блъснал в дърво.

Четиримата тежко ранени са откарани в болница. Един от ранените е бил заклещен в единия автобус и е трябвало да бъде ваден от специализирани екипи.

Към момента няма информация сред ранените да има и български граждани, съобщават от външно министерство за БТА.

Инцидентът е станал на „Авингуда диагонал“, един от най-широките и значими булеварди в Барселона, недалеч от центъра на града.

Той се случва в момент, когато Барселона и голяма част от Испания са обхванати от дъжд, който затруднява трафика в Барселона в деня на откриването на ежегодния Световен мобилен конгрес (MWC). Това най-голямото изложение на безжични технологии в света, което ще привлече около 100 000 участници.

