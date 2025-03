Анна Габровска се присъединява към „Филип Морис България” през 2019 г., където ръководи отдела „Култура и човешки капитал“. С над две десетилетия опит в човешките ресурси в международни компании, като „Делойт“ и „Кока-Кола ХБК“ Ани има огромен опит в изграждането на стратегии, свързани със служителите. Любимите й области са управлението на таланти, ангажираността и благосъстоянието на служителите. Завършила социология, тя започва кариерата си като журналист.

В интервюто за Nova.bg, Анна споделя повече за успехите на компанията, предизвикателствата в динамичната среда и инициативите за подобряване на работната среда и задържане на ценните служители.

Каква е „рецептата” за успех на „Филип Морис България”, която осигурява на компанията престижния сертификат Top Employer за девета поредна година?

Нашата компания успява да се нареди сред най-добрите работодатели в страната благодарение на симбиозата между хората в организацията. Тази симбиоза работи, защото вярваме в мисията си и знаем, че това, което правим като компания, има значение за обществото и бъдещето. И най-важният елемент за успеха ни са именно хората, затова инвестираме в техния растеж, способности и кариера, в тяхното благосъстояние. Щастливи сме, че имаме такова силно чувство за принадлежност сред колегите ни. Когато служителите се чувстват ценени и подкрепени, те дават най-доброто от себе си и заедно ставаме по-силни.

Гладът ни за иновации е онзи двигател, който ни тласка напред и ни мотивира да бъдем все по-добри. За нас не е просто въпрос да предлагаме продукти, а да разбираме потребителите си, да се поставяме на тяхно място. Работим бързо, адаптираме се и искаме да сме винаги една крачка напред, като същевременно създаваме атмосфера на екипност и споделена сила.

Това, което ни отличава, е начинът, по който сърцето и душата на компанията се изразяват в нашите действия и взаимодействия. Блестим, защото вярваме в това, което правим.

Снимка: „Филип Морис България”

Какво означава за компанията деветото поредно отличие „Top Employer“?

За нас това е много повече от сертификат, това е признание, доказателство, че сме изградили инстинкта да бъдем най-добрите. Отличието не е самоцел, а потвърждение, че вървим по правилния път и че създаваме среда, в която хората искат да останат и да се развиват. Гордеем се със своите постижения и вярваме, че точно тази култура на подкрепа, уважение и професионален растеж е правилният начин. Интересното е, че доста от нашите служители, които са потърсили нови предизвикателства извън компанията, впоследствие се връщат. Това е доказателство за силната връзка, която изграждаме и това, че хората разпознават стойността на работната среда, която предлагаме, и искат да бъдат част от нея отново.

Какви са най-големите предизвикателства пред „Филип Морис България” при поддържането на високи стандарти в областта на човешките ресурси в динамична среда?

Едно от основните предизвикателства е подготовката на кадри и ограниченията на пазара на труда, който с годините не предоставя подготвени кадри. Промените в поведението и нуждите на служителите, настъпили след COVID-19, също оказват влияние. Хората са станали по-уседнали, предпочитат сигурността на непроменящите се неща и не всеки е готов да посрещне динамиката на съвременния свят. Друго предизвикателство е високата скорост на промени, при която става трудно да се обхванат всички аспекти на заобикалящата ни реалност. Дезинформацията е сериозен проблем, с който се сблъскваме ежедневно, но успяваме да преборим, като се опираме на научни факти и доказателства. Въпреки тези трудности, ние продължаваме да се стремим към поддържане на високи стандарти и постоянно търсим нови начини да се адаптираме и развиваме в тази динамична и променяща се среда.

Кои са най-важните стъпки, които компанията е предприела в последно време, за да подобри работната среда и да задържи ценните си служители?

Един от основните акценти е активното слушане на служителите (Employee listening), което ни помага да разберем нуждите и очакванията им. Отделяме голямо внимание на растежа и развитието на таланти в организацията, чрез осигуряване на възможности за кариерно развитие и индивидуален напредък. Такава специална програма е My Personal Growth, фокусирана върху изграждането на култура на непрекъснато развитие и усъвършенстване сред всички служители в компанията. Този холистичен проект е предназначен да даде възможност на хората да достигнат своя най-висок потенциал чрез разнообразни възможности да учат и развиват уменията, които са им необходими, за да постигат успехи.

Как успявате да направите „Филип Морис България“ не просто работно място, а среда, в която хората искат да останат дългосрочно? Споделете повече за инициативите за благосъстоянието на служителите във „Филип Морис България”.

С ясна цел и фокус - не само върху благосъстоянието, но и върху кариерното развитие на служителите. Както в продуктовото портфолио отговаряме на специфични нужди на клиентите, така и в организацията се стараем да отговорим на индивидуалните нужди на нашите служители. Някои искат комфортен офис, други се интересуват от възможности за учене и развитие, трети – от перспектива за кариерен растеж. Правилната рецепта е да синхронизираме тези нужди с целите на компанията, като така създаваме среда, в която хората се чувстват ангажирани и мотивирани.

В допълнение, на благосъстоянието на служителите се гледа всестранно – не само с акцент върху физическото, но и с поглед върху менталното им здраве. Поддържаме инициативи, които насърчават баланса между личния и професионалния живот и осигуряват подкрепа. Грижим се за майките – в първите четири месеца от майчинството добавяме до пълната им работна заплата, а за младите татковци даваме 8 седмици възможност да помагат. Това е пример за подхода ни. Продължаваме с възможността да се работи от вкъщи 60% на 40% в офиса. Имаме вътрешни събития, тиймбилдинги, стимулираме времето ни заедно. Празнуваме националните ни празници заедно – това е наша традиция. Това създава основата за дългосрочно задържане на хората в компанията и прави „Филип Морис България” място, в което служителите не просто работят, а растат и се чувстват ценени.

Какви са основните ценности на „Филип Морис България” и по какъв начин те се отразяват на ежедневната работа на служителите?

Основните ни ценности са нашето ДНК, нашата вътрешна култура – Грижа ни е (We Care), Заедно сме по-добри (We are Better Together) и Променяме правилата на играта (We are Game Changers). Именно грижата, сътрудничеството и иновациите играят ключова роля в успеха на компанията. Да се грижим за нашите служители, клиенти и общности означава да създаваме безопасна и подкрепяща работна среда, където всеки се чувства ценен и уважаван. Грижата се проявява и в нашите усилия за устойчиво развитие и социална отговорност. Вярваме, че сме по-силни заедно и насърчаваме откритата комуникация и сътрудничеството между екипите, което води до по-добри решения. Наравно с това сме ангажирани и с непрекъснатото подобрение и иновации. Нашите ценности не само определят корпоративната ни култура, но и вдъхновяват служителите ни да дават най-доброто от себе си всеки ден. Те създават основата за една мотивираща и продуктивна работна среда, където всеки има възможност да се развива и да допринася за общия успех.

Снимка: „Филип Морис България”

Как компанията балансира между постигането на бизнес цели и осигуряването на добро състояние на служителите?

Вярваме, че устойчивият успех на компанията зависи от ангажираността, мотивацията и благополучието на нашите служители. Когато хората се чувстват ценени, подкрепени и вдъхновени, те дават най-доброто от себе си, което естествено води до по-добри бизнес резултати. За да постигнем този баланс, използваме измерими подходи, включително индекс на ангажираност, който оценява фактори като удовлетвореност, принадлежност и мотивация. Въпросите в него отразяват ключови аспекти на работната среда – гордостта от работата в компанията, препоръчителния потенциал, дългосрочната ангажираност и връзката с мисията ни. Освен това, инвестираме в развитие, благосъстояние и корпоративна култура, която насърчава прозрачността, доверието и грижата за хората. Нашите данни показват, че когато поддържаме висок ангажимент сред служителите, компанията постига устойчив растеж. Това доказва, че грижата за служителите и успехът на бизнеса не са противоположни цели, а взаимно усилващи се фактори.