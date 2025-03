Носителят нa световната титла в тежка категория Кубрат Пулев ще защитава пояса си срещу британеца Фабио Уордли. Това разпореди Световната боксова асоциация (WBA), под чиято шапка е трофеят, притежание на Пулев.

30-годишният Уордли в момента е номер 1 в ранглистата на WBA, заради което е избран за опонент на Пулев.

Пулев има време до 4 април тази година, в което да се споразумее с Уордли за провеждане на мача. Победителят от него, или Пулев в случай на равенство, ще трябва да се бие с американеца Майкъл Хънтър. Мачът с него пък трябва да се проведе до 25 октомври 2025 година.

