България приветства споразумението за прекратяване на огъня в Украйна, постигнато между делегациите на Киев и Вашингтон, които се срещнаха в Джеда, Саудитска Арабия във вторник. Това става ясно от пост на премиера Росен Желязков в социалната мрежа X.

Споразумението е важна стъпка към постигането на всеобхватен, справедлив и траен мир за Украйна, казва още българският премиер.

"Призоваваме всички страни за политическа воля в името на мира. България е готова да участва в мирния процес заедно със САЩ и ЕС", се казва още в поста на премиера.

Bulgaria welcomes the US-Ukraine ceasefire agreement from Jeddah. It is an important step towards a comprehensive, just and lasting peace for 🇺🇦. We call all sides for political will in the name of peace. 🇧🇬 is ready to participate in the peace process together with the US & EU.