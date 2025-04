Режисьорът на „Сам вкъщи“ Крис Кълъмбъс сподели в интервю за San Francisco Chronicle, че съжалява за участието на Доналд Тръмп в продължението от 1992 г. – „Сам вкъщи 2: Изгубен в Ню Йорк“. Според него, 7-секундното появяване на Тръмп се е превърнало в „проклятие“. „Просто искам да го няма“, казва Кълъмбъс.

„Не мога да го изрежа“, добавя той саркастично. „Ако го направя, вероятно ще бъда изгонен от страната. Ще ме обявят за човек, който не заслужава да живее в САЩ, и ще се наложи да се върна в Италия или нещо такова.“

В „Сам вкъщи 2“ героят на Маколи Кълкин – Кевин Маккалистър, по погрешка се качва на полет за Ню Йорк вместо за Маями, където семейството му заминава за коледната ваканция. Докато се лута из Голямата ябълка, Кевин попада в хотел „Плаза” и за кратко среща Тръмп, който му показва посоката. По това време Доналд Тръмп е собственик на хотела.

Играл ли е журналистът Пиърс Морган жената с гълъбите в "Сам вкъщи 2"

Още през 2020 г. в интервю за Business Insider Кълъмбъс разкри, че Тръмп на практика си „извоювал“ участие във филма.

„Платихме необходимата такса, но той каза: „Единственият начин да използвате „Плаза“ е ако участвам във филма.” Затова се съгласихме. Когато показахме филма за първи път, се случи нещо странно — хората аплодираха, когато Тръмп се появи на екрана. Тогава казах на монтажиста: „Остави го във филма. Това е момент за публиката", разказва режисьорът.

