Когато белият дим се издига в небето над Сикстинската капела, показвайки че е избран нов папа, Джон Превост се обажда на своята племенница и заедно започват да чакат с нетърпение името, което ще бъде произнесено от балкона на базиликата „Св. Петър” във Ватикана. Те чуват името на Робърт Превост.

"Тя започна да крещи, защото това беше нейният чичо. А аз просто не вярвах, че това може да бъде истина”, разказва Джон Превост пред „Асошиейтед прес” от дома си в Ню Ленъкс, Илинойс.

Братът на новия папа е обзет от силно чувство на гордост в този момент.

„Това е огромна чест – случва се веднъж в живота. Но това е и голяма отговорност”, споделя още той. Но също така смята, че решението на конклава ще доведе до нещо по-голямо и по-добро. Той знае също така, че хората ще наблюдават новия папа внимателно.

69-годишният Робърт Превост, член на Ордена на Св. Августин, прекарва кариерата си в служба в Перу, прие името Лъв XIV.

Джон Превост описва брат си като човек, дълбоко загрижен за бедните и лишените от права. Според него Робърт ще бъде „вторият папа Франциск“.

„Няма да бъде нито твърде ляв, нито твърде десен. По-скоро някъде по средата”, смята Робърт.

Снимка: БГНЕС

По време на интервюто Джон Превост осъзнава, че е пропуснал няколко обаждания от брат си, затова му звъни обратно. Двамата разговарят като съвсем обиктовени братя.

Новият папа е най-малкият от трима братя. Джон Превост, който е само с една година по-голям от него, си спомня, че Робърт бил много добър ученик и обичал да играе на гоненица, „Монополи” и „Риск”.

Още от малък, казва той, било ясно, че брат му ще стане свещеник. Макар и да не е очаквал да стане папа, си спомня как една съседка предрекла точно това, когато Робърт бил едва първокласник.

Снимка: БГНЕС

„Тя усети това, когато той беше на 6 години. Как е успяла - кой знае. Мина толкова време, но ето го – първият американски папа”, казва Джон.

Когато Робърт Превост завършва осми клас, той заминава за семинарията, разказва още брат му. И си спомня, че в дълъг период от време не са били заедно, виждали са се само по време на ваканциите.

Днес, вече големи, двамата братя говорят по телефона всеки ден и обсъждат всичко – от политика, до религия, а дори играят на Wordle.

Джон Превост признава, че не е сигурен колко време ще има брат му за разговори сега, след като е папа, и как ще поддържат връзка занапред.

„Вече е странно да няма с кого да говоря“, споделя още той.

