Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че е готов да се срещне с руския държавен глава в четвъртък в Турция.

„Очакваме пълно и трайно прекратяване на огъня, считано от утре, за да осигурим необходимата основа за дипломация. Няма смисъл да се удължават убийствата. И аз лично ще чакам Путин в Турция в четвъртък. Надявам се, че този път руснаците няма да търсят извинения”, написа той в социалната мрежа Х.

Мерц: Предложението на Русия за преговори с Киев е далеч от достатъчно

We await a full and lasting ceasefire, starting from tomorrow, to provide the necessary basis for diplomacy. There is no point in prolonging the killings. And I will be waiting for Putin in Türkiye on Thursday. Personally. I hope that this time the Russians will not look for…