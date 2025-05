Документната измама е свързана с луксозен хотелски проект

Луксозният хотелски проект на семейство Тръмп в Сърбия, на стойност 500 милиона долара, планиран да бъде реализиран на мястото на бомбардирана сграда на Министерството на отбраната, се сблъска с проблем. Ключов документ, на който сръбското правителство се е позовало, за да осъществи тази сделка, е бил фалшифициран, съобщиха запознати служители, цитирани от The New York Times . Джаред Къшнър, зет на президента Тръмп, заедно със своите бизнес партньори, планира да построи луксозен жилищен и бизнес комплекс на мястото на изоставената сграда, който би включвал хотел „Тръмп Интернешънъл“, първият по рода си в Европа. Директорът на Сръбската агенция за защита на паметниците на културата призна пред прокуратурата, че е фалшифицирал държавен документ, който позволява разрушаването на сградата, за да може там да бъде построен хотелът на Тръмп. Доналд Тръмп-младши се срещна с Вучич и със сръбски бизнесмени в Белград Проектът получи предварително одобрение от сръбското правителство миналата година, дори преди официално да бъде отнет статутът на културен обект на Генералния щаб, който беше бомбардиран по време на въздушната операция на НАТО през 1999 г. срещу режима на сръбския диктатор Слободан Милошевич. Длъжностни лица твърдят, че директорът на агенцията, Горан Васич, е фалшифицирал експертно становище, за да оправдае решението на правителството да лиши въпросната сграда от статут на културно наследство. „Васич е фалшифицирал предложението за решение за отнемане на статута на културна ценност“, обяви Прокуратурата за организирана престъпност. Фалшифицираният документ послужи като правно основание за премахване на защитата от комплекса. Васич сега е обвинен в злоупотреба с власт и фалшифициране на официални документи, потвърдиха официални лица от Белград. Съдбата на проекта вече е неясна Affinity Partners, собственост на Къшнър, заяви, че не е имала никаква роля при прегледа на културния статут на обекта. Работата по него все още не е започнала и съдбата на проекта вече е несигурна, според компанията. „Днес научихме от медийни съобщения, че бивш служител на сръбското правителство, без никаква връзка с нашата компания, е фалшифицирал документи, свързани със статута на защитени културни ценности в проекта „Белградски площад“, се казва в изявлението. „Ще разгледаме ситуацията и ще обсъдим следващите стъпки“, се посочва още в съобщение на компанията. Каква беше целта на визитата на сина на американския президент у нас В Сърбия новината, че историческият комплекс ще бъде разрушен, за да се построи луксозен хотел в полза на американския президент, предизвика възмущение. Лидерите на опозицията в Скупщината посочват признанието за фалшифициране на документа като доказателство, че компаниите на семействата Тръмп и Къшнър са получили специално отношение. „Всичко това беше направено, за да се освободи място за Тръмп“, каза депутатът Драган Йонич, който е един от организаторите на протеста срещу проекта. Планира се земята на това място да бъде отдадена под наем на Къшнър и неговите партньори за 99 години, съгласно условията на предварителното споразумение. Това би бил първият съвместен проект на семействата Къшнър и Тръмп. „Сърбия е една от най-бързо развиващите се страни в Европа и за нас е изключителна чест да присъстваме там“, каза Ерик Тръмп, син на американския президент, в интервю през януари, добавяйки, че „ще бъде забавно да съберем семейството“. Заради влошено здравословно състояние: Вучич прекъсна визитата си в САЩ В Белград се проведоха няколко протеста срещу разрушаването на комплекса. Последният беше през март, на 26-ата годишнина от въздушната операция на НАТО. Протестите на мястото на проекта са част от по-широко студентско движение срещу президента на Сърбия Александър Вучич и неговото правителство. Те започнаха през ноември, след като падна козирката на жп гарата в Нови Сад, убивайки 16 души. Студенти и опозиционни политици обвиниха за инцидента некачествена работа от изпълнители, свързани с корумпирани служители. Доналд Тръмп-младши, най-големият син на президента Тръмп, посети Сърбия два пъти през последните няколко месеца, за да изрази подкрепата си за Вучич, чиято администрация бързо одобри проекта за семеен хотел на Тръмп и Къшнър. Тези посещения помогнаха на Вучич да укрепи позицията си на фона на протести, призоваващи за оставката му. Проектът в Сърбия е една от няколкото скорошни сделки на семейство Тръмп, в които участват чуждестранни правителства. Адвокати по етика, включително бивши правни съветници на Белия дом от републиканската и демократическата администрация, заявиха, че участието на чуждестранни правителства в подобни дела създава впечатление за корупция или поне за привилегировано отношение към семейството на Тръмп. Американският президент е изправен пред нарастваща критика относно усилията си да разшири своята бизнес империя, докато е в Белия дом, добавя The Independent . Първото му голямо задгранично пътуване до Близкия изток тази седмица беше засенчено от етични възражения срещу решението му да приеме самолет „Боинг” на стойност 400 милиона долара като подарък от кралското семейство на Катар. Членове на неговото семейство междувременно активно търсят бизнес възможности в същия регион, обявявайки сделка за 5,5 милиарда долара за построяване на голф клуб „Тръмп Интернешънъл” в Катар и ангажимент от 2 милиарда долара от Обединените арабски емирства към новата борса за криптовалути на семейството. Фондове, подкрепяни от държавата Катар, също са участвали във финансиране от 6 милиарда долара за компанията за изкуствен интелект xAI на съветника на Тръмп Илон Мъск, а друг катарски фонд е инвестирал в частната инвестиционна компания на Къшнър. „Това създава впечатлението, ако не и реалността, че американската външна политика може да бъде повлияна от бизнес интересите на президента и неговото семейство. Изключително опасно е да имаш президент с бизнес интереси по целия свят“, каза Ричард Пейнтнър, бивш главен съветник по етика в Белия дом при президента Джордж Уокър Буш. Редактор: Георги Генов

