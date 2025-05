Френският президент Еманюел Макрон заяви, че е разговарял по телефона с американския президент Доналд Тръмп. Това се е случило по време на срещата в Албания на високопоставени европейски лидери с украинския президент.

По думите на френския президент Русия не е показала, че е готова за мир в Украйна.

Преки разговори между Русия и Украйна за пръв път от три години

We just had a phone call with @POTUS while in Albania.



Once again, President Putin refuses to respond to the unconditional ceasefire proposal put forward by the Americans and supported by Ukraine and the Europeans.



By rejecting the ceasefire and dialogue… pic.twitter.com/FR48tANbGB