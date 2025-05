Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев заяви, че единствената реална заплаха, за която светът трябва да се тревожи, е Трета световна война, предадоха Ройтерс и ТАСС. Реакцията на Медведев дойде след критики на американския президент Доналд Тръмп към руския лидер Владимир Путин.

"По повод думите на Тръмп, че Путин "играе с огъня" и че на Русия можеше да се случват "наистина лоши неща" — аз знам само едно наистина лошо нещо — Третата световна война. Надявам се, че Тръмп го разбира", написа Медведев в X.

Regarding Trump's words about Putin "playing with fire" and "really bad things" happening to Russia. I only know of one REALLY BAD thing — WWIII.

I hope Trump understands this!