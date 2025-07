Украинският президент Володимир Зеленски заяви в понеделник, че на среща в Киев е помолил първия вицепремиер Юлия Свириденко да стане министър-председател.

„Ние обсъдихме конкретни мерки за повишаване на икономическия потенциал на Украйна, разширяване на програмите за подкрепа на украинците и увеличаване на производството на оръжие в страната“, написа той в X.

I held a meeting with First Deputy Prime Minister Yuliia Svyrydenko. A report was delivered on the implementation of agreements with European and American partners regarding support for Ukraine reached during the recent Ukraine Recovery Conference. We must swiftly implement… pic.twitter.com/AIipRnpA1f