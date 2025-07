Столицата на Мексико отбелязва 700-годишнината от основаването си с поредица от събития, сред които и представления, посветени на коренните жители, предаде "Асошиейтед прес".

Изпълнителни, облечени в традиционни дрехи, пресъздадоха основаването на древната столица на ацтеките на главния площад в града. На събитието присъстваха най-високопоставените държавници.

Стотици танцьори с шапки с пера, барабани и украшения, изпълниха свещени танци, за да се свържат с природата.

Годишнината отбелязва основаването на Теночтитлан, столицата на ацтеките, които се заселили в Мексиканската долина през 1325 г.

Както е записано от ранните испански летописци, старейшини на ацтеките разказвали за божествен знак от техния покровител Хуицилопочтли - това бил орел върху кактус, който им посочил къде да се заселят, припомня Асошиейтед прес. Така Теночтитлан станал център на цивилизацията на ацтеките и мястото, където днес се намира столицата на Мексико.

Този символ по-късно е записан в Кодекса Мендоса, който съдържа исторически разкази за империята на ацтеките. Орелът, кацнал върху кактус, се превръща във водещ за мексиканската идентичност и днес е изобразен на знамето на страната, отбелязва "Асошиейтед прес".

