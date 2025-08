Светлинният меч на Дарт Вейдър от „Междузвездни войни: Империята отвръща на удара“ от 1980 г. и костюмът на Батман от едноименния филм от 1989 г., носен от Майкъл Кийтън, ще бъдат предложени на търг, съобщи Прес асосиейшън медиа/ДПА.

На аукциона на Propstore (6 - 8 септември) ще бъдат предоставени за продажба и камшикът, коланът и кобурът от „Индиана Джоунс и последният кръстоносен поход“ (1989 г.) и костюмът на Джейн Фонда от „Барбарела“ (1968 година).

The original Darth Vader lightsaber is going up for auction. The asking price is upwards of $3M

Според специалист от аукциона светлинният меч на Дарт Вейдър е първият по рода си, който ще бъде предложен за продажба, и може да достигне между 1 и 3 милиона щатски долара, докато костюмът на Батман на Кийтън е оценен между 250 000 и 500 000 долара.

Propstore is selling Indy's signature "Hero" bullwhip, belt, and whip holster from Indiana Jones and the Last Crusade



The whip is currently estimated at auction to go for...

$250,000 - $500,000.



Now that belongs in a museum.