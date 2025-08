Президентът на Украйна Володимир Зеленски назначи генерал-лейтенант Анатолий Кривоножко за командир на Военновъздушните сили на Въоръжените сили на Украйна.

''Днес назначих генерал-лейтенант Анатолий Кривоножко за командир на Военновъздушните сили на Украйна. Най-важното е, че в бъдеще украинските бойни самолети и сили за противовъздушна отбрана ще развиват всестранно и ефективно сътрудничество: Въоръжените сили на Украйна, Генералният щаб, Министерството на отбраната на Украйна, ще въоръжат нашите партньори с безпристрастни експерти, които желаят украинската сила и победа“, написа той в Telegram.

Държавният глава отбелязва, че Военновъздушните сили изпълняват 20-годишна стратегия за развитие на украинската авиация.

