Малко над половината от гърците (52%) няма да отидат на лятна почивка тази година заради нарастващите разходи. Това показва проучване на Института за изследване на потребителските стоки (IELKA), проведено през юни. Икономическите предизвикателства принуждават хората да променят драстично плановете си за лятото.

Новата реалност: Кратки почивки при роднини

От тези, които все пак планират да пътуват, едва 7% ще отседнат в хотели, които вече се смятат за твърде скъпи. Вместо това мнозинството търси алтернативни и по-икономични решения:

► 31% ще отседнат в родното си село или при роднини и приятели, които имат къщи на село или близо до морето.

► 38% планират ваканция, по-кратка от 14 дни, което е значително по-малко в сравнение с предишни години.

Напрежение в Северна Гърция заради българските туристи на плажа

Тази тенденция се потвърждава от истории като тази на Данае Цуни, 30-годишна адвокатка от Атина. „Тази година ще пътувам само за три-четири дни при приятели, които имат семейна къща на морето. С увеличението на цените на фериботните билети трябваше да се откажа от почивка на остров“, обяснява тя.

Островите – недостижим лукс

Основен фактор е цената. Изчисления на вестник „Та Неа“ показват, че четиричленно семейство трябва да похарчи около 1500 евро за четиридневен престой на популярния цикладски остров Парос, включително билети за ферибот, наем на кола и настаняване.

„Когато печелиш минималната работна заплата, която в Гърция е едва 880 евро бруто на месец, посещението на Цикладските острови се е превърнало в лукс“, коментира Данае.

За мнозина е немислимо да похарчат повече от месечния си доход за няколко дни ваканция. „Хората работят дванадесет месеца, за да могат да пътуват за няколко дни“, казва Лисандрос Цилиадис, президент на Федерацията на туристическите агенции, пред обществената телевизия ERT. Той добавя, че ако преди гърците са почивали между 9 и 15 дни, сега предпочитат много по-кратки престои.

Гърция в европейски контекст

Проучването на IELKA се потвърждава и от данните на Евростат, според които 46% от гърците не могат да си позволят едноседмична почивка тази година. Този процент е почти двойно по-висок от средния за Европейския съюз, който е 27%. В целия ЕС само Румъния отчита по-висок дял на жители, които не могат да си позволят ваканция.

Основните причини за тази тенденция са комбинация от икономически фактори – ниски заплати, висока инфлация (3,7% през юли в Гърция срещу 2% средно за еврозоната) и туристическият бум, който допълнително повишава цените в популярните дестинации.

В резултат на това много гърци преосмислят плановете си, като избират по-достъпни и по-кратки почивки, често в континенталната част на страната.

