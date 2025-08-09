Голям пожар горя във вилната зона в Харманли. Пламъците са тръгнали от гробище за бракувани автомобили, но заради силния вятър огънят е излязъл от района и е стигнал до част от вилната зона на града.

Благодарение на бързата намеса на пожарните служби, пламъците са овладени и няма опасност за жителите на града.

Пламъците са се разгорели около 16:00 часа. Според собственика на терена горенето е преминало бързо, защото в колите не е имало маслото или гориво. Изгорели са 150 бракувани автомобила.

Пожарът е достигнал и до борова гора в близост до вилната зона. Има изгорели няколко стопански постройки, не е ясно дали има нанесени щети по други имоти.

На терен работят осем противопожарни екипа, а на помощ им се притекоха и хора от района.