Истински екшън в Пловдив с преследване с полицията сътвори пиян и без книжка 16-годишен младеж. При бягството от униформените той ударил няколко автомобила и бил засечен в квартал „Източен“. Отказал да спре за проверка и започнала 15-минутна гонка, в която се включил и втори полицейски автомобил. На една от улиците младежът ударил три паркирани коли, след което бил заловен и арестуван.

След гонка с две патрулки: Хванаха зад волана пияно дете в Пловдив

Зам.-районният прокурор на Пловдив Пламен Пантев посочи, че на младежа вече е повдигнато обвинение за хулиганство при управление на превозно средство. Заради факта, че е непълнолетен, той е задържан за 48 часа. Наблюдаващият прокурор ще прецени дали да поиска постоянен арест.

"Момчето е управлявало автомобила на свой роднина, и то след употреба на алкохол. Предстои да се установи дали колата му е дадена доброволно, или е взета без разрешение. Нанесените щети не са значителни. Предвиденото наказание за такива деяния е до три години затвор. Родителите на младежа живеят в Германия, тук го отглеждат роднини", обясни прокурор Пантев.

Главен инспектор Стоян Войводов от "Пътна полиция" съобщи, че момчето нямало предишни нарушения и не е криминално проявено. "При проверка с дрегер е отчетен положителен резултат - наличие на 0,95 промила алкохол, като младежът е отказал да даде кръвна проба", разкри той.

