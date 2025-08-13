Полицейска акция и обиски в офиси на оръжейни фирми у нас бяха извършени във вторник по искане на службите в Киев. Така и не излезе информация за задържани или обвинени. Как обаче изглежда казусът от украинска гледна точка?

„Службата за безопасност на Украйна непрекъснато работи по такива въпроси – търсене на агенти на Русия. Ние ги намираме при нас, как да се учудваме, че има такива и при вас? Болно ми е, че България може да е замесена. Въпреки че става въпрос за отделни фирми, тази схема не може да мине без държавата. Явно някъде и българските служби са продънени, което е ужасно”, каза в ефира на „Здравей, България” украинският журналист Тетяна Станева.

Заради санкциите срещу Русия: Претърсват търговци на оръжие у нас (ВИДЕО+СНИМКИ)

По думите ѝ новината за акцията у нас не е взривила медиите във воюващата страна и само някои издания са проявили интерес.

Ожесточена полемика и протести в Украйна предизвикаха действия на президента Володимир Зеленски, който първоначално прокара законни текстове, с които подчини две от правителствените антикорупционни агенции - Специализираната антикорупционна прокуратура и Националното бюро за борба с корупцията. Спор се разрази и сред европейските лидери, след което правомощията на двете структури се следят от държавата.

Повече гледайте във видеото.

Редактор: Калина Петкова