Снимка: Иван Кънчев, NOVA
Акцията е по искане на Националното антикорупционно бюро на Украйна
В изпълнение на молба за правна помощ на Националното антикорупционно бюро на Украйна екип от следователи на Националната следствена служба (НСлС) извършва претърсвания и изземвания в жилища и офиси в София и страната.
Молбата е свързана с разследване на корупционни престъпления в Украйна, извършени при търговия с оръжие на завишени цени.
Снимка: Иван Кънчев, NOVA
В претърсванията участват множество следователи от НСлС, служители на ГДБОП-МВР и на Главна дирекция "Жандармерия, специални операции и борба с тероризма" (ГДЖСОБТ).
Едно от местата, където тече акцията, е в сграда, намираща се на столичния булевард „Черни връх”. Според Търговския регистър на осмия ѝ етаж се намира седалището на фирма, която се занимава именно с производство на оръжие, боеприпаси, стоки и технологии с възможна двойна употреба.
Снимка: Георги Димитров, NOVA
При обаждане на телефон, посочен от фирмата за контакт, вдигна жена, която не потвърди за акцията. Няма информация за задържани лица.
