Заради промяна в Кодекса за социално осигуряване - майки, регистрирани като земеделски производители, губят право на парично обезщетение за отглеждане на дете до 2-годишна възраст. Според социалното министерство мярката цели равнопоставеност, а от българската асоциация „биопродукти” я нарекоха дискриминационна.

Галина реагирала с обида на новината за промяна в Кодекса за социално осигуряване в сила от началото на юли. Новите правила пряко касаят семейството на Галина, защото чакат бебе през втората половина на септември.

Разедини ли бранша Законът за веригата на доставки на земеделски продукти

„Това е такава подигравка и такова унижение спрямо моята съпруга и не само! Спрямо всички млади майки, решили да се занимават като земеделски стопани в България”, казва бъдещият баща Даниел Ганчев.

От Министерство на труда и социалната политика писмено уточниха, че промяната има за цел да гарантира равнопоставеност при ползването на осигурителни права между всички работещи жени, независимо дали работят по трудов договор или са регистрирани земеделски производители, или самоосигуряващи се.

След пожарите: Ще получат ли обезщетение загубилите продукцията си?

„Ние сме се обърнали към министър Гуцанов и към министъра на земеделието, разбира се. Търсим съдействие да видим всъщност какво са искали да кажат. Едва ли има страна в Европа, която да има такъв прецедент”, обясни Албена Симеонова, председател на Българска асоциация „Биопродукти“.

Производителите са притеснени, че промените ще принудят много предприемачи да минат в сивия сектор.