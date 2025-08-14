Израелският крайнодесен министър на финансите Бецалел Смотрич заяви, че ще одобри плановете за изграждане на над 3000 жилища в спорен проект за селища на окупирания Западен бряг - ход, който според него ще предотврати създаването на палестинска държава, съобщава Би Би Си.

Така нареченият проект E1 между Йерусалим и селището Маале Адумим е замразен от десетилетия на фона на ожесточена международна опозиция. Строителството там би откъснало Западния бряг от окупирания Източен Йерусалим и значително би затруднило териториалната му близост.

„Планът ще погребе идеята за палестинска държава“, каза Смотрич, цитиран от израелски медии.

Селищата се считат за незаконни съгласно международното право, въпреки че Израел оспорва това. Те са един от най-спорните въпроси между Израел и палестинците. Около 700 000 заселници живеят в приблизително 160 селища на Западния бряг и в Източен Йерусалим, според израелската група против заселването „Мир сега“ - земя, която палестинците искат за бъдеща независима държава.

„Това е ционизмът в най-добрия му вид – изграждане, установяване и укрепване на нашия суверенитет в Земята на Израел“, е цитиран да казва Смотрич.

Обявявайки плана с председателя на Съвета на организацията на заселниците Йеша Израел Ганц и кмета на Маале Адумим Гай Ифрах, Смотрич каза, че земята е дадена на евреите от Бог.

На въпрос от Би Би Си какво послание изпращат плановете към страни като Великобритания и Франция, които планират да признаят държава Палестина по-късно тази година, той отговори: „Това няма да се случи. Няма да има държава за признаване“.

