Тежък инцидент с електрическо превозно средство в „Слънчев бряг”. По неофициална информация от местната полиция произшествието е станало около 14:00 часа на алея между хотели в курорта.

С цел избягване на сблъсъка с насрещно движещо се превозно средство, 18-годишният водач се отклонява вдясно от пътя, качвайки се на тротоара. Той блъска и движещите се там пешеходци - съпрузи от Пловдив на 35 години, които са вървяли заедно с техния четиригодишен син, както и с двете племеннички на мъжа - на 6 и 12 години.

След това младият шофьор се удря в друга сграда наблизо. По пътя си блъска още един човек - служител на хотел. Той е със счупен таз.

Служителят на хотела, както и жената и трите деца са настанени в УМБАЛ - Бургас, като пострадалата е в тежко състояние.

Водачът е тестван за употребата на алкохол или наркотици. Резултатите са отрицателни.

Снимка: Цеца Алексова, NOVA

Младият шофьор е задържан за срок до 24 часа, като е установено, че превозното средство е било взето под наем от него. По случая е образувано досъдебно производство.

