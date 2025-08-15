Верижна катастрофа между няколко тира и микробус предизвика сериозно задръстване на Северната скоростна тангента на столицата. Инцидентът е станал в посока Калотина, при пресечката с Околовръстното шосе.

Причините за сблъсъка все още не са установени. Към момента няма информация за тежко пострадали, но на място са изпратени екипи на Спешна помощ, които оказват съдействие при необходимост.

Кола се вряза в автобус в София, има загинал и тежко ранени. Шофьорът - с книжка от две седмици и 6 фиша (ВИДЕО)

Органите на Пътна полиция регулират движението и извършват оглед на местопроизшествието. Временно движението по Северната тангента в района на катастросфата е ограничено.

Въведен е обходен маршрут за движение: по Софийския околовръстен път (път II-18) в посока Нови Искър, след което при пътния възел за Мировяне автомобилите могат да продължат към Кулата. На водачите се препоръчва да използват алтернативни маршрути и да се движат с повишено внимание.

Редактор: Стажант