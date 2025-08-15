Джаки Безос, майка на предприемача и създател на платформата за електронна търговия Amazon – Джеф Безос, е починала на 78 години.

Новината за кончината ѝ беше потвърдена на 14-и август в официално изявление на фондацията, която Джаки създаде заедно със сина си – The Bezos Family Foundation.

61-годишният основател на Amazon също отдаде почит към майка си в социалните мрежи, като написа, че тя е починала „след дълга борба с деменция с телца на Леви”.

„Тя си отиде днес, заобиколена от всички, които я обичаха – децата й, внуците й и баща ми“, написа Джеф Безос в своя профил в Instagram. „Знам, че тя се чувстваше обичана в последните си мигове. Всички ние сме щастливи, че бяхме част от живота й. Тя завинаги ще остане част от сърцето ми".

Деменция с телца на Леви е бавно прогресиращо заболяване на мозъка, което може да засегне мисловния процес на болния, както и движенията, поведението и съня. След болестта на Алцхаймер, този подвид на деменцита е вторият най-силно разпространен.

Джаки Безос беше диагностицирана с деменция с телца на Леви през 2020 г.

По време на битката ѝ с болестта, неотлъчно до нея бяха съпругът ѝ – Майк Безос, както и децата и 11-те ѝ внуци и правнукът ѝ.

В официалното изявление на семейната фондация Джаки се споменава като "всеотдайна майка", която винаги е "поставяла семейството си на първо място".

„Тя посвети живота си на семейството и вложи цялото си сърце в отглеждането на децата си, възпитавайки ги в състрадание, търпение и мъдрост".

„Джаки създаде пространство, в което всеки се чувстваше в безопасност, чут и обичан“, продължават близките ѝ. „Независимо дали предлагаше чиния с храна, съвет или просто слушаше, тя имаше забележителен начин да кара хората да се чувстват като семейство.“

