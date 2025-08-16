Часове преди началото на срещата между Доналд Тръмп и Владимир Путин в Аляска украинският президент Володимир Зеленски призова Москва да „прекрати войната, която сама е започнала“. В публикации в социалната мрежа Х Зеленски написа, че срещата между американския и руския му колеги е „необходима“, но подчерта, че Киев също трябва да бъде включен в преговорите, за да се гарантира вземането на „ефективни решения“.

Зеленски не е бил поканен да участва в днешната среща в Анкъридж.

Историческата среща в Аляска на живо: Путин и Тръмп минаха заедно по червен килим, возиха се в една лимузина

„Необходими са гаранции за сигурност. Необходим е траен мир. Всички знаят ключовите цели. Искам да благодаря на онеси, които помагат за постигането на реални резултати“, пише още украинският лидер.

Минути по-късно, в отделен пост, той добави: "И в деня на преговорите руснаците продължават да убиват. Това говори достатъчно. Наскоро обсъдихме с САЩ и европейските лидери какво наистина може да проработи. Всеки иска справедлив край на войната. Украйна е готова да работи възможно най-продуктивно, за да постигне това. Разчитаме на твърда позиция от страна на Америка".

Редактор: Маргарита Стоянчева