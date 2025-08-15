Видео: "Ройтерс"; Снимка: gettyimages LIVE
-
Любомир Кючуков: За да има реални преговори, трябва да има примирие
-
Елена Поптодорова за срещата в Аляска: Абсурдно е да се решава съдбата на една държава в нейно отсъствие
-
Милен Керемеджиев: Това ще бъде победа за Доналд Тръмп, ако той успее да договори примирие
-
Притеснение, недоволство и песимизъм: Европейските нагласи за срещата в Аляска
-
Тръмп пристигна в Аляска, руски правителствен самолет също кацна в американския щат
-
Мартин Табаков за срещата Путин-Тръмп: Руската страна вече е спечелила само заради организацията на събитието
Двамата лидери разговарят на четири очи за пръв път от началото на руската инвазия в Украйна
Започна ключовата среща в Аляска между Доналд Тръмп и Владимир Путин. Американският президент прие руския си колега във военната база „Елмендорф–Ричардсън” в Анкъридж.
Очаква се държавните глави на САЩ и Русия да обсъдят евентуален мир в Украйна. Войната, продължаваща вече над три и половина години, се определя като най-смъртоносния конфликт в Европа от Втората световна война.
Trump and Putin hold summit in Alaska | Sky News coverage— Sky News (@SkyNews) August 15, 2025
Sky's @MarkAustinTV, @jamesmatthewsky, @MarthaKelner and @IvorBennett are live in Anchorage as the US President and Russian President meet to discuss the war in Ukraine
Watch live ⬇️ https://t.co/JSJJd5cAER
Двамата лидери се срещат лице в лице за пръв път от началото на руската инвазия срещу Киев. Тръмп вече изрази надежда, че скоро ще бъде организирана и среща в тристранен формат – между него, Путин и украинския президент Володимир Зеленски. nova.bg следи развоя на срещата НА ЖИВО.
► 22:42 ч. Журналистите бяха помолени да напуснат
Представителите на медиите бяха помолени да напуснат залата, в която се провеждат разговорите между двамата лидери.
► 22:36 ч. Репортери към Путин: Ще спрете ли да убивате цивилни?
Докато Тръмп и Путин позираха пред камерите заедно с членовете на своите делегации, репортери се опитаха отново да зададат въпроси. Един от тях попита Путин дали „ще спре да убива цивилни“. Руският президент само се усмихна, посочи ухото си и повдигна рамене в отговор.
► 22:29 ч.Тръмп и Путин започнаха същинските разговори
Доналд Тръмп и Владимир Путин започнаха същинският разговор. На срещата присъстват и държавният секретар на САЩ Марко Рубио и специалният пратеник на Белия дом, както и руският външен министър Сергей Лавров и съветникът в Кремъл Юрий Ушаков.
Снимка: gettyimages
► 22:14 ч. Лидерите позираха за снимка
Тръмп и Путин позираха за снимка. Но и двамата отказаха да отговорят на журналистически въпроси. След това се качиха в една и съща кола от кортежа.
Снимка: gettyimages
► 22:10 ч. Срещата между Тръмп и Путин започна с ръкостискане
Тръмп и Путин се срещат за пръв път шест години след последния си разговор лице в лице. Двамата се поздравиха и ръкуваха, след като слязоха от президенстките си самолети. Усмихнатият Тръмп дори аплодира руския си колега докато той се приближаваше към него по червения килим.
Снимка: gettyimages
► 21:30 ч. Владимир Путин пристигна в Аляска
Самолетът на руския президент Ил-96 кацна във военната база. Владимир Путин пристигна в Аляска от Магадан, където беше по-рано в петък.
Снимка: gettyimages
"Това е пълноценно регионално пътуване", каза официалният представител на Кремъл Дмитрий Песков при обявяването на визитата на Путин, предшестваща пътуването му до Аляска.
► 21:00 ч. Доналд Тръмп кацна в Анкъридж
Президентът на САЩ Доналд Тръмп пристигна в Аляска за историческа среща на върха с руския си колега Владимир Путин. Air Force One кацна във военната база "Елмендорф–Ричардсън".
Снимка: gettyimages
ВСИЧКО ЗА СРЕЩАТА МЕЖДУ ТРЪМП И ПУТИН В АЛЯСКА ЧЕТЕТЕ ТУКРедактор: Станимира Шикова
Последвайте ни