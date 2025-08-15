Започна ключовата среща в Аляска между Доналд Тръмп и Владимир Путин. Американският президент прие руския си колега във военната база „Елмендорф–Ричардсън” в Анкъридж.

СНИМКИ ВИЖТЕ ТУК

Очаква се държавните глави на САЩ и Русия да обсъдят евентуален мир в Украйна. Войната, продължаваща вече над три и половина години, се определя като най-смъртоносния конфликт в Европа от Втората световна война.

Trump and Putin hold summit in Alaska | Sky News coverage



Sky's @MarkAustinTV, @jamesmatthewsky, @MarthaKelner and @IvorBennett are live in Anchorage as the US President and Russian President meet to discuss the war in Ukraine



Watch live ⬇️ https://t.co/JSJJd5cAER — Sky News (@SkyNews) August 15, 2025

Двамата лидери се срещат лице в лице за пръв път от началото на руската инвазия срещу Киев. Тръмп вече изрази надежда, че скоро ще бъде организирана и среща в тристранен формат – между него, Путин и украинския президент Володимир Зеленски. nova.bg следи развоя на срещата НА ЖИВО.

► 22:42 ч. Журналистите бяха помолени да напуснат

Представителите на медиите бяха помолени да напуснат залата, в която се провеждат разговорите между двамата лидери.

► 22:36 ч. Репортери към Путин: Ще спрете ли да убивате цивилни?

Докато Тръмп и Путин позираха пред камерите заедно с членовете на своите делегации, репортери се опитаха отново да зададат въпроси. Един от тях попита Путин дали „ще спре да убива цивилни“. Руският президент само се усмихна, посочи ухото си и повдигна рамене в отговор.

► 22:29 ч.Тръмп и Путин започнаха същинските разговори

Доналд Тръмп и Владимир Путин започнаха същинският разговор. На срещата присъстват и държавният секретар на САЩ Марко Рубио и специалният пратеник на Белия дом, както и руският външен министър Сергей Лавров и съветникът в Кремъл Юрий Ушаков.

Снимка: gettyimages

► 22:14 ч. Лидерите позираха за снимка

Тръмп и Путин позираха за снимка. Но и двамата отказаха да отговорят на журналистически въпроси. След това се качиха в една и съща кола от кортежа.

Снимка: gettyimages

► 22:10 ч. Срещата между Тръмп и Путин започна с ръкостискане

Тръмп и Путин се срещат за пръв път шест години след последния си разговор лице в лице. Двамата се поздравиха и ръкуваха, след като слязоха от президенстките си самолети. Усмихнатият Тръмп дори аплодира руския си колега докато той се приближаваше към него по червения килим.

Снимка: gettyimages

► 21:30 ч. Владимир Путин пристигна в Аляска

Самолетът на руския президент Ил-96 кацна във военната база. Владимир Путин пристигна в Аляска от Магадан, където беше по-рано в петък.

Снимка: gettyimages

"Това е пълноценно регионално пътуване", каза официалният представител на Кремъл Дмитрий Песков при обявяването на визитата на Путин, предшестваща пътуването му до Аляска.

► 21:00 ч. Доналд Тръмп кацна в Анкъридж

Президентът на САЩ Доналд Тръмп пристигна в Аляска за историческа среща на върха с руския си колега Владимир Путин. Air Force One кацна във военната база "Елмендорф–Ричардсън".

Снимка: gettyimages

ВСИЧКО ЗА СРЕЩАТА МЕЖДУ ТРЪМП И ПУТИН В АЛЯСКА ЧЕТЕТЕ ТУК

Редактор: Станимира Шикова