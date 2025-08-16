Според политически анализатори срещата между Доналд Тръмп и Владимир Путин в Аляска е била истинска победа за руския лидер, защото чрез нея той възобновява диалога си със Запада. Това го легитимира и го поставя обратно на международната сцена.

Според мнозина истинската цел на Русия била възобновяване на двустранните отношения със САЩ, а не постигане на напредък в преговорите за Украйна.

Експерти посочват, че Тръмп не е оказал достатъчно натиск върху най-критичния въпрос: докога ще има човешки жертви?

Тръмп определи срещата като "10/ 10" и добави, че сделка няма, докато не бъде постигната такава, и че сега всичко зависи от Зеленски. В интервю за „Фокс нюз” той каза, че както Путин, така и Зеленски искат той да присъства на бъдещи преговори.

Демократите отбелязаха, че това е поредният път, в който американският президент не успява да сложи край на войната.

Чавдар Стефанов: Срещата Путин – Тръмп беше повече шоу, отколкото дипломация

Лидерът на малцинството в Сената Чък Шумър написа в Х: „Страхувам се, че това не е дипломация, а просто театър”.

Анализатори посочват, че „никаква сделка е по-добра от лоша такава”.

Репортер: Галина Петрова

Редактор: Дарина Методиева