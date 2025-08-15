Без споразумение за мир в Украйна прикслючи първия етап от преговорите между Доналд Тръмп и Владимир Путин. Американският президент прие руския си колега във военната база „Елмендорф–Ричардсън” в Анкъридж.

Държавните глави на САЩ и Русия проведоха разговор, продължил малко над три часа. Целта на срещата беше да се договори евентуален мир в Украйна. Войната, продължаваща вече над три и половина години, се определя като най-смъртоносния конфликт в Европа от Втората световна война.

Двамата лидери се срещат лице в лице за пръв път от началото на руската инвазия срещу Киев. Тръмп вече изрази надежда, че скоро ще бъде организирана и среща в тристранен формат – между него, Путин и украинския президент Володимир Зеленски.

► 02:06 Край на пресконференцията. Тръмп и Путин отказаха да отговарят на журналистически въпроси

Кратката пресконференция на двамата лидери приключи без да дадат възможност ан присъстващите журналисти да зададат въпроси.

Вместо това Доналд Тръмп се обърна към Владимир Путин и му благодари отново. „Ще говорим много скоро и вероятно ще се видим също толкова скоро“, каза той на руския президент.

„Следващият път в Москва“, отговори Путин на на английски, предлагайки място за следващата среща.

А Тръмп отговори: „Това е интересно предложение. Ще понеса малко критики за това, но мога да си представя, че е възможно да се случи“.

► Тръмп: Постигнахме успех по много точки

„Имаше много, много точки, по които се съгласихме“, заяви Доналд Тръмп. Той благодари на руския президент за неговото „задълбочено“ изказване и описа срещата като „много ползотворна“.

„Бих казал, че имаше няколко големи въпроса, но все още не сме стигнали дотам – постигнахме известен напредък. Няма сделка, докато няма реална сделка“. заяви той.

Тръмп подчерта, че ще се обади на НАТО и на Володимир Зеленски, за да „му разкаже за днешната среща“. „Ще направя няколко телефонни обаждания и ще им кажа какво се е случило“.

И допълни: „Имахме изключително продуктивна среща и много точки бяха договорени. „Някои не са толкова съществени, но една е вероятно най-съществената — и имаме много добър шанс да стигнем дотам“.

► Путин говори пръв по време на съвместната пресконференция

"Проведохме много задълбочени преговори, които бяха доста полезни“, заяви Путин, който говори първи. Руският президент поясни, че разговорите са протекли в "конструктивна атмосфера на взаимно уважение“. Той благодари на Доналд Тръмп за предложението за срещата на върха в Аляска.

По думите му било "логично срещата да се проведе именно на това място заради "споделената руска и американска история в Аляска". „Винаги ще помним други примери от историята, когато нашите страни побеждаваха общи врагове заедно, в дух на бойно другарство и съюзничество, при което се подкрепяха взаимно и си съдействаха". Убеден съм, че това наследство ще ни помогне да възстановим и развием взаимноизгодни и равноправни връзки на този нов етап, дори при най-трудни условия“.

Путин подчерта, че настоящите отношения между САЩ и Русия са „паднали до най-ниската си точка от Студената война“, а срещата между двамата лидери е „отдавна закъсняла“.

По отношение на темата на разговорите, Путин заяви, че Украйна е била в центъра на вниманието и повтори позицията си, че конфликтът се дължи на „фундаментални заплахи за нашата сигурност“.

Той подчерта, че Русия е „искрено заинтересована“ от прекратяване на конфликта, но за да бъде то „трайно“, е необходимо да се премахнат „първопричините за него“ и да се вземат предвид „легитимните притеснения“ на Русия. „Съгласен съм с президента Тръмп, както той каза днес, че естествено и сигурността на Украйна трябва да бъде гарантирана. Разбира се, ние сме готови да работим по този въпрос. Надявам се, че постигнатото от нас споразумение ще ни помогне да се доближим до тази цел и ще проправи пътя към мир в Украйна“, изрази надежда руският президент.

Руският президент отправи критика към европейските лидери, като каза, че се надява те да не „торпилират зараждащия се напредък“.

► 01:54 Начало на съвместната пресконференция

Доналд Тръмп и Владимир Путин излязоха на подиума за съвместна пресконференция, след като разговорите им в Аляска продължиха почти три часа.

► 01:46 Стив Уиткоф влезе в залата, където се очаква да се проведе пресконференцията

► 01:41 Руския министри са забелязани на първия ред в залата за пресконференции

Репортер на Би Би Си е забелязал в залата, където предстои да се проведе пресконференцията на Тръмп и Путин, руския министър на отбраната Андрей Белоусов, седнал на първия ред, заедно с министъра на финансите Антон Силуанов.

►01:36 Първи реакции след разговорите

"Разговорите преминаха удивително добре". Това заяви след срещата специалният представител на президента Путин по инвестиционното и икономическо сътрудничество Кирил Дмитриев.

►01:33 В очакване на съвместна пресконференция

Кремъл потвърди, че Путин ще се прсъедини към Тръмп за съвместна пресконференция.

►01:20 "Разговорите между Тръмп и Путин приключиха", обяви Кремъл

Кремъл обяви, че разговорите във формат три на три са приключили след близо три часа при закрити врата.

►01:06 Кой кой е около масата на преговорите?

При закрити врата в момента текат преговори във формат "три на три" – като към президентите на всяка от страните на масата се присъединиха по двама ключови съветници.

От руска страна:

• Сергей Лавров - министър на външните работи на Русия. 75-годишният дипломат заема поста повече от 20 години и беше санкциониран заедно с Путин от Запада след началото на пълномащабното нахлуване в Украйна през 2022 г.

• Юрий Ушаков - съветник на Путин по външната политика от над десет години, който преди това е бил посланик на Русия в САЩ.

От американска страна:

• Марко Рубио - държавен секретар на САЩ. Счита се за твърд привърженик на строгата външна политика и е един от най-известните членове на кабинета на Тръмп.

• Стив Уиткоф - специален пратеник на Белия дом. Той е и личен приятел на Тръмп. Първоначално назначен за пратеник за Близкия изток, той често участва в разговори, свързани с прекратяване на конфликта в Украйна.

Това не е първият път, в който тези четиримадипломати се срещат на масата за преговори. Всички те участваха в мирните преговори за Украйна в Саудитска Арабия през февруари, но без присъствието на Тръмп или Путин.

Като напомняне, че няма място за украинския президент Володимир Зеленски или за който и да били дипломат, представляващ Украйна — чиято съдба е в центъра на днешните разговори, в американската делегация отсъства специалният пратеник на САЩ за Украйна Кийт Келог.

►00:47 Срещата между Тръмп и Путин продължава вече над два часа

Срещата между двамата лидери, която може да определи хода на войната в Украйна, продължава над два часа. Няма информация за хода на разговорите.

► 00:12 ч. Белият дом публикува официална снимка от срещата

Белият дом разпространи официална снимка в X от срещата между двамата лидери. Фотографията е напрaвена малко преди руският и американският президент да се усамотят за разговори. На нея се вижда усмихнатият Доналд Тръмп до Владимир Путин. Двамата стоят рамо до рамо под слогана „В преследване на мира”.

► 22:42 ч. Журналистите бяха помолени да напуснат

Представителите на медиите бяха помолени да напуснат залата, в която се провеждат разговорите между двамата лидери.

► 22:36 ч. Репортери към Путин: Ще спрете ли да убивате цивилни?

Докато Тръмп и Путин позираха пред камерите заедно с членовете на своите делегации, репортери се опитаха отново да зададат въпроси. Един от тях попита Путин дали „ще спре да убива цивилни“. Руският президент само се усмихна, посочи ухото си и повдигна рамене в отговор.

► 22:29 ч.Тръмп и Путин започнаха същинските разговори

Доналд Тръмп и Владимир Путин започнаха същинският разговор. На срещата присъстват и държавният секретар на САЩ Марко Рубио и специалният пратеник на Белия дом, както и руският външен министър Сергей Лавров и съветникът в Кремъл Юрий Ушаков.

► 22:14 ч. Лидерите позираха за снимка

Тръмп и Путин позираха за снимка. Но и двамата отказаха да отговорят на журналистически въпроси. След това се качиха в една и съща кола от кортежа.

► 22:10 ч. Срещата между Тръмп и Путин започна с ръкостискане

Тръмп и Путин се срещат за пръв път шест години след последния си разговор лице в лице. Двамата се поздравиха и ръкуваха, след като слязоха от президенстките си самолети. Усмихнатият Тръмп дори аплодира руския си колега докато той се приближаваше към него по червения килим.

► 21:30 ч. Владимир Путин пристигна в Аляска

Самолетът на руския президент Ил-96 кацна във военната база. Владимир Путин пристигна в Аляска от Магадан, където беше по-рано в петък.

"Това е пълноценно регионално пътуване", каза официалният представител на Кремъл Дмитрий Песков при обявяването на визитата на Путин, предшестваща пътуването му до Аляска.

► 21:00 ч. Доналд Тръмп кацна в Анкъридж

Президентът на САЩ Доналд Тръмп пристигна в Аляска за историческа среща на върха с руския си колега Владимир Путин. Air Force One кацна във военната база "Елмендорф–Ричардсън".

