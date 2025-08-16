Националният отбор на България по баскетбол постигна изключително важна победа в предквалификациите за Световното първенство в Катар през 2027 година. Тимът на Росен Барчовски се наложи с 87:78 точки над Австрия в "Арена Ботевград".

По този начин страната ни запази шансове за класиране за същинските квалификации. Това зависи от резултата при гостуването на Нидерландия в сряда, 20 август.

Успехът бе подарък се треньора Росен Барчовски, който празнува рожден ден днес.

Отборът показа истински дух, за да спечели двубоя, в който водеше почти през цялото време. Лидерът Александър Везенков подкрепи тима от трибуните, тъй като се възстановява от контузия.

За България най-резултатен бе Борислав Младенов, който завърши с впечатляващите 30 точки, от които шест тройки, 8 борби и 3 асистенции. Константин Костадинов добави 15 точки и 4 борби, Илиян Пищиков се включи с 11 точки, а Димитър Димитров с 10 точки и 5 борби.

За австрийския тим Якоб Пьолтл направи "дабъл-дабъл" с 23 точки и 13 борби, а Силвен Ландсбърг допринесе с 15 точки и 4 борби.

