Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ще се срещне в понеделник с президента на САЩ Доналд Тръмп в Белия дом заедно с други европейски лидери по искане на украинския президент Володимир Зеленски, предаде „Ройтерс”. Това написа тя в платформата Х.

This afternoon, I will welcome @ZelenskyyUa in Brussels.



Together, we will participate in the Coalition of Willing VTC.



At the request of President Zelenskyy, I will join the meeting with President Trump and other European leaders in the White House tomorrow. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 17, 2025

На срещата във Вашингтон ще участват още германският канцлер Фридрих Мерц, френският президент Еманюел Макрон, финландският президент Александър Стуб, премиерът на Италия Джорджа Мелони, генералният секретар на НАТО Марк Рюте и британският премиер Киър Стармър предадоха Би Би Си и „Ройтерс”.

Зеленски ще се срещне с Тръмп в понеделник

Фон дер Лайен също така съобщи, че ще посрещне Зеленски в Брюксел по-късно днес и заедно ще участват в среща на европейските лидери.

През последната седмица ключови дипломати се задействаха след неочакваното обявяване на лична среща между президентите на САЩ и Русия.

Срещата им не завърши със сделка, но предизвика вълна от международни разговори и проправи пътя за преговори между САЩ и Украйна в понеделник.

► Хронология на ключовите моменти:

⇒ 6 август: Американският пратеник Стив Уиткоф проведе разговори с руския президент Владимир Путин в Москва

⇒ 8 август: Тръмп обяви „дългоочакваната“ среща с Путин, която по-късно е потвърдена от Кремъл

⇒ 11 август: Министрите на външните работи на Европейския съюз призоваха за безусловно прекратяване на огъня, преди да бъде договорена каквато и да е сделка

⇒ 11 август: Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви на пресконференция в Белия дом, че може да има „известна размяна“ на територии между Русия и Украйна, за да се сложи край на войната

⇒ 13 август: Украинският президент Володимир Зеленски пътува до Берлин. Европейски лидери и членове на НАТО проведоха телефонен разговор, към който се присъединиха Тръмп и Джей Ди Ванс.

⇒ 13 август: Тръмп заяви, че има вероятност за бъдеща среща между Путин и Зеленски.

⇒ 14 август: Зеленски пътува до Обединеното кралство, за да се срещне с премиера Киър Стармър - никой от двамата не направи коментари пред медиите.

⇒ 15 август: Срещата между Тръмп и Путин в Аляска не води до споразумение, но и двете страни заявяват известен напредък, без да предоставят подробности.

⇒ 17 август: Европейските лидери се събраха виртуална среща за напредъка по мирното споразумение за Украйна.

