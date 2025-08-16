Снимка: БТА/Видео: Reuters
Целта на разговорите е „да обсъдят всички детайли относно прекратяване на убийствата и войната"
Украинският президент Володимир Зеленски обяви в публикация в Х, че ще се срещне с американския президент Доналд Тръмп в понеделник във Вашингтон. Целта на разговорите е „да обсъдят всички детайли относно прекратяване на убийствата и войната“.
We had a long and substantive conversation with @POTUS. We started with one-on-one talks before inviting European leaders to join us. This call lasted for more than an hour and a half, including about an hour of our bilateral conversation with President Trump.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 16, 2025
Ukraine reaffirms… pic.twitter.com/64IPVhtFaB
Зеленски отбеляза, че разговорът между двамата лидери вече е започнал – телефонната им връзка след срещата на Тръмп с президента Путин в Аляска продължи повече от час и половина. Зеленски изрази благодарност за поканата и очаква срещата с надежда и решителност.
Зеленски: Украйна разчита на твърда позиция от страна на Америка
Президентът на САЩ Доналд Тръмп потвърди след срещата си на върха с руския си колега Владимир Путин, че ще приеме в Овалния кабинет на Белия дом в понеделник следобед украинския президент Володимир Зеленски.
„Ако всичко се получи, ще насрочим среща с президента Путин“, заяви Тръмп.
Лидерите на страните от Европейския съюз изразиха готовност да съдействат за подготовката на тристранна среща между президентите Владимир Путин, Доналд Тръмп Тръмп и Володимир Зеленски. Това се казва в съвместно изявление.
В него също така европейските лидери подчертават, че Русия „не може да има право на вето“ върху присъединяването на Украйна към ЕС или НАТО.Редактор: Дарина Методиева
