Украинският президент Володимир Зеленски обяви в публикация в Х, че ще се срещне с американския президент Доналд Тръмп в понеделник във Вашингтон. Целта на разговорите е „да обсъдят всички детайли относно прекратяване на убийствата и войната“.

We had a long and substantive conversation with @POTUS. We started with one-on-one talks before inviting European leaders to join us. This call lasted for more than an hour and a half, including about an hour of our bilateral conversation with President Trump.



Ukraine reaffirms… pic.twitter.com/64IPVhtFaB — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 16, 2025

Зеленски отбеляза, че разговорът между двамата лидери вече е започнал – телефонната им връзка след срещата на Тръмп с президента Путин в Аляска продължи повече от час и половина. Зеленски изрази благодарност за поканата и очаква срещата с надежда и решителност.

Зеленски: Украйна разчита на твърда позиция от страна на Америка

Президентът на САЩ Доналд Тръмп потвърди след срещата си на върха с руския си колега Владимир Путин, че ще приеме в Овалния кабинет на Белия дом в понеделник следобед украинския президент Володимир Зеленски.

„Ако всичко се получи, ще насрочим среща с президента Путин“, заяви Тръмп.

Лидерите на страните от Европейския съюз изразиха готовност да съдействат за подготовката на тристранна среща между президентите Владимир Путин, Доналд Тръмп Тръмп и Володимир Зеленски. Това се казва в съвместно изявление.

В него също така европейските лидери подчертават, че Русия „не може да има право на вето“ върху присъединяването на Украйна към ЕС или НАТО.

Редактор: Дарина Методиева