Мъж на около 30 години загина в района на връх Мусала. Това съобщиха за "Фокус" от Планинската спасителна служба.

Откриха телата на двама туристи след лавина в Алпите (ВИДЕО)

Сигнал е подаден в събота в 13:07 часа - за мъж, който е изпаднал в безсъзнание между връх Мусала и заслона на едното езеро. На място отишъл екип на "Центъра за спешна медицинска помощ по въздух" с хеликоптер. В 14:47 часа екипът констатирал смъртта на мъжа.

Според очевидци починалият е на около 30-годишна възраст.

Редактор: Цветина Петкова