Снимка: iStock
Той е открит изпаднал в безсъзнание
Мъж на около 30 години загина в района на връх Мусала. Това съобщиха за "Фокус" от Планинската спасителна служба.
Сигнал е подаден в събота в 13:07 часа - за мъж, който е изпаднал в безсъзнание между връх Мусала и заслона на едното езеро. На място отишъл екип на "Центъра за спешна медицинска помощ по въздух" с хеликоптер. В 14:47 часа екипът констатирал смъртта на мъжа.
Според очевидци починалият е на около 30-годишна възраст.Редактор: Цветина Петкова
Източник: "Фокус"
