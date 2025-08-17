Български футболен талант с дебют за италианския гранд "Милан". 17-годишният Валери Владимиров попадна в групата на "росонерите" за двубоя от Купата на Италия срещу ''Бари''.

Централният защитник започва втория си сезон в академията на "Милан" след трансфера си през миналото лято от Ботев Пловдив.

Той вече ще играе за втория отбор на гранда "Милан", а не за юношеската формация.

Роденият на 4 юни 2008-а година в Пловдив бранител пристигна през миналото лято и в първата си кампания записа 30 мача на юношеско ниво, в които вкара 1 гол и направи една асистенция. В това число той има две срещи за по-големия набор 2007 г., както и няколко пъти е сядал на пейката на втория отбор. А сега през цялото лято той води подготовка с Милан Футуро и е спечелил доверието на треньора Масимо Одо, който ще го използва в първенството.

Владимиров е национал на България във всички юношески възрасти до момента.

Редактор: Цветина Петкова