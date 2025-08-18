-
След като кола се вряза в автобус: Живеещите в района казват, че отсечката е превърната в писта
-
Омбудсманът внася в парламента искане за назначаване на негов заместник
-
Фонд "Земеделие" одобрява средствата за ощетените от пожарите
-
17-годишен българин с дебют за "Милан"
-
Протестно бдение в София в памет на жертвите на катастрофи
-
Голям пожар в Старозагорско унищожи къщи, обявиха бедствено положение (ВИДЕО+СНИМКИ)
Наблюдават се цените на 27 основни хранителни продукти
Държавната комисия по стоковите борси и тържищата ще представи динамиката на цените за изминалите 7 дни, както и обзор от началото на кампанията през май.
В очакване на еврото, Комисията оповестява ежеседмично как се променят цените с цел превенция на спекулативни практики и изкуствено завишаване.
Наблюдават се цените на 27 основни хранителни продукти, сред които плодове и зеленчуци на едро.Редактор: Калина Петкова
Последвайте ни