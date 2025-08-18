Държавната комисия по стоковите борси и тържищата ще представи динамиката на цените за изминалите 7 дни, както и обзор от началото на кампанията през май.

В очакване на еврото, Комисията оповестява ежеседмично как се променят цените с цел превенция на спекулативни практики и изкуствено завишаване.

Наблюдават се цените на 27 основни хранителни продукти, сред които плодове и зеленчуци на едро.

Редактор: Калина Петкова