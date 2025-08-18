Днес ще се състои двустранната среща между американския президент Доналд Тръмп и украинския му колега Володимир Зеленски. Два часа по-късно държавният глава на САЩ ще разговаря с голяма делегация от европейски лидери. За да подкрепят Зеленски, във Вашингтон пристигат ръководителите на Франция, Германия, Великобритания, Италия, Финландия, както и председателят на ЕК.

Какво се очаква от срещата – коментираха проф. Румен Кънчев и Огнян Дъскарев в предаването „Здравей, България”.

„Според мен срещата в Аляска е била доста ползотворна. Първо защото рязко намаля опасността от трета световна атомна война, от която светът доста се страхуваше през последните три години. Второ – според това, което Стивън Уиткоф каза вчера пред „Фокс нюз”, изглежда, че Путин се е съгласил САЩ и ЕС да гарантират сигурността на Украйна. В замяна Путин иска украинската армия да се изтегли от Донецк, като обещава да спрат сраженията по останалите фронтове – Херсон, Запорожие и части от Суми. Предполагам, че това ще се обсъжда днес”, заяви Огнян Дъскарев, международен анализатор и журналист.

„Мисля, че Тръмп не се е ангажирал с Член 5 от НАТО (нападение срещу една страна членка се счита за напаение срещу всички такива, бел.ред.). От това, което четох - интервюто на Марко Рубио и изявленията на американците след срещата, Путин се е ангажирал с това да има гаранции, подобни на Член 5. Второ - мисля, че той е казал, че Европа трябва да даде тези гаранции, а не американците. Така че не ми се вярва еднозначно Тръмп да се ангажира с даване на гаранции по Член 5”, заяви проф. Румен Кънчев, експерт по международна сигурност.

Той коментира още, че в Аляска не е постигнато споразумение по основния въпрос – да бъде прекратен огънят. Според проф. Кънчев без това не може да бъде подписан смислен договор. Освен това, по думите му, Европа не може да даде гаранции подобни на Член 5 от договора за НАТО, защото в ЕС няма изградена военна организация.

„Европа беше игнорирана от разговорите. Връща се по унизителен начин”, смята проф. Кънчев.

Редактор: Ина Григорова