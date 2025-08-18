Румънец, заподозрян в сексуално насилие над шестгодишно момиче близо до аквапарк в Южна Германия, ще бъде екстрадиран в Германия "в близко бъдеще", съобщи ДПА, като се позова на румънски длъжностни лица.

Според германската полиция съдебните процедури между германските и румънските власти вече са в ход. Все още не е определена дата за възможната екстрадиция.

Тридесет и една годишният румънец е обвинен, че е подмамил детето от парка "Рулантика" в Руст, близо до границата с Франция, в близка гора и е извършил сексуално посегателство над него.

Момичето е открито на пет километра от парка. От полицията информираха, че случаят все още се разследва.

Румънецът е бил задържан от служители на румънските правоприлагащи органи в петък.

Апелативният съд в Орадя постанови, че екстрадицията трябва да се случи в рамките на десет дни, каза пред ДПА говорителка на Съда.

Този срок тече от излизането на решението в събота.

Все още не е ясно дали до момента мъжът е казал нещо във връзка с обвиненията към него, отбелязва ДПА .

Редактор: Методи Георгиев