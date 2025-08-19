-
Протестиращи пред НС поискаха забрана на клетките за телета
Нови случаи на рисково шофиране с над 200 км/ч са засечени на АМ "Тракия"
Спортни новини (19.06.2025 - обедна)
Битката с огъня: Каква е ситуацията с пожарите в страната и има ли нужда от доброволци
„Празник на живота”: Шестима атлети от България участват на световните игри за трансплантирани
Пореден шофьор твърди, че е попаднал в капана на фалшиво положителните тестове за наркотици
Редактор: Емил Йорданов
