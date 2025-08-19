Руският президент Владимир Путин информира престолонаследника и министър-председател на Саудитска Арабия принц Мохамед бин Салман Ал Сауд за своите контакти с американския си колега Доналд Тръмп, предаде ТАСС, позовавайки се на изявление на пресслужбата на Кремъл.

"Президентът на Руската федерация Владимир Путин проведе телефонен разговор с престолонаследника и министър-председател на Саудитска Арабия Мохамед бин Салман Ал Сауд, по време на който го информира за основните резултати от неотдавнашните си контакти с президента на САЩ Доналд Тръмп", се казва в съобщението.

Зеленски отказал предложение на Путин за среща в Москва

Президентите на САЩ и Русия проведоха телефонен разговор, който продължи около 40 минути. Двамата се изказаха за продължаване на преките преговори между Москва и Киев и обсъдиха възможността за повишаване на тяхното ниво.

Редактор: Емил Йорданов