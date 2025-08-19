Как в Първомай приемат новината, че вече има заподозрян за жестокото убийство на жена на полицай? Хората все още не могат да си обяснят жестокостта, с която е убита Димитрина.

„Неприятна новина, такова не се е случвало с години, ама какво да правиш. Хубаво, че са го хванали”, каза местен.

Трагедията е основна тема на разговор в града. Всичко познават семейството и споделят само хубави думи за тях. 44-годишната жена е работела като домакин в детска градина, а съпругът й е бил на работа във фаталната нощ. До разкриването на престъплението се е стигнало основно чрез записи от видеокамери.

Задържаният за убийството в Първомай живеел в общежитие в „Студентски град”, с повдигнато обвинение е

Дори и най-близките съседи не са чули нищо във фаталната вечер, нито са виждали заподозрения за убийството.

„Аз специално не съм го виждал, някои казват, че са го виждали”, обясни друг жител на селото.

Записи от видеокамери от къщите на ул. „Богомил” и от общинското видеонаблюдение са иззети още вчера сутринта. Предстои обаче засилване на сигурността за спокойствието на хората тук.

„Ще предвидим допълнително камери. Смятам, че ще са от полза при разследване”, коментира кметът на селото Николай Митков.