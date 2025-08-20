Израелският министър на отбраната е одобрил плана на силите за отбрана за превземане на град Газа. Това става въпреки протестите и призивите на десетки хиляди израелци да се сложи край на войната. За да бъде задействан одобрения план, израелската армия ще изпрати около 50 хиляди повиквателни заповеди на резервисти.

Междувременно Израел обяви, че разглежда новото предложение на международните посредници за прекратяване на огъня в Газа.

Израел обмисля ново примирие с „Хамас”

Официални представители обаче сигнализираха, че малко вероятно то да бъде прието, тъй като не включва освобождаването на всички израелски заложници, държани от Хамас.

Редактор: Цветисиана Костова