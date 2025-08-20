Израел заяви, че ще отговори на международните посредници до петък относно нов план за прекратяване на огъня в Газа, на фона на нарастващия натиск за примирие във война, която отне живота на повече от 60 000 души.

"Хамас" са се съгласили с ново предложение за прекратяване на огъня в Газа

След масови протести в Израел, искащи споразумение за освобождаване на останалите 20 живи израелски заложници, държани в Газа, стана ясно че Хамас са намалили критериите си относно освобождаването на палестински затворници, както и относно обхвата на желаната от тях „буферна зона за сигурност“.



Според съобщените подробности за предложения план, около половината от останалите живи заложници ще бъдат освободени поетапно в замяна на около 150 палестинци, държани в израелски затвори, по време на предвиденото 60-дневно прекратяване на огъня.

