Караджов: Частните оператори могат да направят железницата атрактивна, устойчива и ефективна
Безводието в Плевен: Кризисен щаб ще решава проблемите с ВиК инфраструктурата
Недостиг на кадри и нужда от условия: Предлагат ли работодателите нужното, за да работи пазара на труда
Цените на храните: Кой печели и кой губи от законодателните промени
„Числата на седмицата”: Средната заплата у нас - над 2500 лева
Спортни новини (19.08.2025 - лятна късна)
Редактор: Ина Григорова
