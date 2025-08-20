Президентът на САЩ Доналд Тръмп призова гуверньора на Федералния резерв Лиза Кук да подаде оставка, като засили натиска върху централната банка след критиките си към председателя Джером Пауъл заради отказа му да понижи лихвените проценти по-рано, предаде АФП.

„Кук трябва да подаде оставка, веднага!!!“, написа Тръмп в платформата си Truth Social, споделяйки материал на „Блумбърг“, в който се съобщава, че директорът на Федералната агенция за жилищно финансиране (FHFA) е настоял за по-строга проверка на Кук във връзка с два ипотечни кредита.

Директорът на FHFA Бил Пулт, близък съюзник на Тръмп, според информация е изпратил писмо до главния прокурор на САЩ с призив за разследване и намек, че Кук може да е извършила престъпление. Не е ясно дали подобно разследване ще бъде започнато.

Администрацията на Тръмп активно преследва обвинения в ипотечни измами срещу високопоставени демократи, считани за негови политически опоненти. Насочването към Кук, която е част от комисията на Фед за определяне на лихвените проценти, идва след поредица атаки на Тръмп срещу Пауъл, докато Федералният резерв запази основната лихва без промяна през тази година.

Лиза Кук встъпи в длъжност като гуверньор на Фед през май 2022 г. и бе преназначена през септември 2023 г. за мандат до 2038 г. Тя преди това е била член на Съвета на икономическите съветници при президента Барак Обама.

През последните месеци Тръмп многократно наричаше Пауъл „тъпак“ и „идиот“, докато Фед запазваше лихвените равнища стабилни в опит да оцени ефекта от митата върху инфлацията. По-рано той дори намекна, че прекомерно скъпият ремонт на централата на Фед може да послужи като основание за освобождаването на Пауъл, но впоследствие се отказа от тази идея.

Мандатът на Джером Пауъл като председател на Федералния резерв изтича през май 2026 г.

Редактор: Румен Лозанов