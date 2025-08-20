Президентът Доналд Тръмп заяви, че е изключил възможността за разполагане на американски войски на територията на Украйна, но добави, че САЩ може да предоставят въздушна подкрепа като част от споразумение за прекратяване на войната на Русия в страната.

Ден след като Тръмп обеща гаранции за сигурност, за да помогне за прекратяване на войната на извънредна среща на върха в Белия дом, пътят към мира остава неясен, тъй като САЩ и съюзниците им се работят по уточняване на това каква военна подкрепа за Украйна може да бъде предоставена.

Тръмп по Fox News: Зеленски трябва да бъде гъвкав в преговорите

"Когато става въпрос за сигурност, (европейците) са готови да изпратят войски на място. Ние сме готови да им помогнем с различни неща, особено, вероятно... по въздух“, заяви Тръмп.

Президентът характеризира своя стил на преговори в опита си да сложи край на войната като "по-скоро инстинкт, отколкото процес".

Няколко часа след срещите на Зеленски във Вашингтон, Русия започна най-голямата си въздушна атака от повече от месец насам срещу Украйна, като изстреля 270 дрона и 10 ракети, съобщи украинските военно-въздушни сили. Министерството на енергетиката заяви, че ударите са причинили големи пожари в енергийни съоръжения в централния регион Полтава, където се намира единствената нефтопреработвателна рафинерия в Украйна.

Редактор: Цветина Петкова