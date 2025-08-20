Полша обвини Русия за падането и експлозията на дрон в източната част на страната през нощта. „Още веднъж сме изправени пред провокация от Руската федерация — с руски дрон“, заяви министърът на отбраната Владислав Косиняк-Камиш пред журналисти.

Взривът стана в царевичен масив близо до селото Осини на около 100 километра от Варшава и приблизително на същото разстояние от границите с Украйна и Беларус. Министърът посочи, че инцидентът е станал „в особен момент, когато текат мирни преговори, когато има надежда, че тази война... има шанс да приключи. Русия отново провокира.“

Неидентифициран обект експлодира в Източна Полша

Външният министър Радослав Сикорски осъди „ново нарушение на нашето въздушно пространство откъм изток“ и написа в X, че министерството ще протестира срещу извършителя на нарушението. Полските медии публикуваха видео, което показва нощната експлозия, както и снимки на отломки, сред които двигател и витло.

Полският генерал Дариуш Малиновски обяви, че апаратът е бил „дрон-примамка, който не е бил въоръжен, но е носел саморазрушаваща се бойна глава“. През 2023 г. Полша обвинява Русия, че е използвала нейното въздушно пространство за изстрелване на ракета към Украйна по време на бомбардировки, а през ноември 2022 г. двама цивилни загинаха, когато украинска зенитна ракета падна върху село близо до границата

