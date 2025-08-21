Президентът Володимир Зеленски е помолил Доналд Тръмп да окаже натиск върху Унгария да отблокира преговорите на Украйна с ЕС, заяви украинският лидер.

Виктор Орбан поддържа напрегнати отношения с Киев и е един от малкото европейски лидери, близки до Кремъл. Националистическият лидер се бори срещу присъединяването на Украйна към ЕС, което според него ще „разруши“ блока.

Володимир Зеленски сподели, че е „помолил президента Тръмп Будапеща да не блокира присъединяването ни към Европейския съюз“.

Зеленски ще се срещне с Путин, след като бъдат договорени гаранции за сигурност

„Президентът Тръмп обеща, че неговият екип ще работи по въпроса“, каза той пред група медии, сред които и АФП.

Зеленски се срещна с Доналд Тръмп във Вашингтон на 18 август, придружен от група европейски лидери, които го подкрепят.

Преговорите за присъединяването на Украйна официално започнаха през юни 2024 г., което е важен символ за тази бивша съветска република.

В един вече известен дипломатически ход от края на 2023 г. Виктор Орбан напусна за кратко преговорите на върха на лидерите на 27-те страни, докато колегите му взеха решение да започнат преговори с Киев.

Но процедурата по присъединяването е в застой, тъй като унгарският лидер остава непреклонен. Той затегна тона след завръщането на власт на своя „приятел“ Доналд Тръмп в САЩ през януари. Орбан също така се противопоставя на всякаква военна помощ за Киев, който от 2022 г. се бори срещу руската инвазия.

