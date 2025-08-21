Те могат да довършват изреченията си един след друг, да избират едни и същи дрехи, без да се консултират, а понякога дори да усещат идентична болка от разстояние.

Някои също твърдят, че инстинктивно знаят, когато техният близнак е в опасност. Тези широко разпространени истории подхранват тезата за съществуването на „телепатия между близнаци“ – предполагаема екстрасензорна връзка, която не се поддава на разума и ни очарова от векове. Но науката засега остава скептична.

Според списание National Geographic, въпреки изобилието от легенди по този въпрос, нито едно проучване не е доказало съществуването на такава комуникация между близнаци.

„По-голямата част от изследванията не са открили доказателства за екстрасензорно възприятие, а малкото значими резултати не са потвърдени,“ казва Нанси Сегал, директор на Центъра за изследване на близнаци в Калифорнийския държавен университет, Фулъртън.

Изследователите обаче отбелязват силни поведенчески прилики между близнаците. Според Джоан Бродер, психолог и член на Американската психологическа асоциация, тези прилики могат да се обяснят по различен начин:

„Близнаците често развиват сходни когнитивни и емоционални стилове, не чрез телепатия, а благодарение на споделената си среда и генетика.“

Тези паралели, видими в техните реакции или решения, подхранват впечатлението за невидима, почти свръхестествена връзка. В действителност това е по-скоро въпрос на психология, отколкото на паранормално.

Дори когато растат разделени, проучванията показват, че монозиготните близнаци – генетично идентични – възприемат сходно поведение и предпочитания.

Според Нанси Сегал „тази генетична предразположеност да реагират по подобен начин на едни и същи стимули може да създаде илюзията за екстрасензорно възприятие“.

Комбинацията от случайност, биология и споделени преживявания често е достатъчна, за да обясни онова, което изглежда паранормално.

Понятието за телепатия между близнаците води началото си от викторианската епоха. През XIX век, на кръстопътя на спиритуализма и зараждането на психологията, британският автор Фредерик Уилям Хенри Майърс въвежда термина „телепатия“. Неговата работа в областта на парапсихологията значително допринася за популяризирането на идеята за „магическа връзка“ между еднояйчните близнаци.

През 2024 г. шведско проучване отбелязва определени корелации между физиологичните реакции на близнаци, подложени на специфични стимули. Но резултатите остават твърде ограничени, за да потвърдят хипотезата за телепатия.

„Това, което интерпретираме като такова, често е просто отражение на дълбока емоционална връзка и споделени преживявания,“ подчертава Таня Джонсън, психолог и съосновател на Института по детска психология в Алберта, Канада.

Зад мита за паранормалното всъщност стоят гените и споделената история на близнаците.

Редактор: Методи Георгиев